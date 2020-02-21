Сильный порывистый ветер ожидается в Жамбылской области 22 февраля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сильный порывистый ветер ожидается в Жамбылской области 22 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе области 30 м/с и более.

Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.