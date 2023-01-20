Сильный мороз ожидается в Алматинской области

20 Января 2023, 03:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный северо-западный антициклон 20 января все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК, с которым прогнозируется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается усиление ветра, туман.

Ночью на севере, востоке Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах республики - в Кызылординской и Туркестанской областях.