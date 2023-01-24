Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 января под влиянием обширного Северо-западного антициклона на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, а на севере, востоке, в центре, в горных районах юга республики с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, ожидается низовая метель, на юге, севере, востоке страны - усиление ветра, на юге, севере РК - туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью в центре Жетысуской области ожидается сильный мороз 25 градусов.