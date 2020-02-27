Сильный ливень в Шымкенте: затоплены дворы, повалены деревья

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Последствия проливного дождя устраняют в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям города, в ночь с 26-го на 27 февраля на территории города из-за сильного ливня во дворах нескольких домов скопились дождевые воды. Пожарные части и спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда проводили работы по откачке воды в Абайском, Аль-Фарабийском, Каратауском районах. Аварийно-спасательные работы проводились в микрорайонах Кайтпас-1, Нуртас, Акжайык, Химфарм, Казыгурт, Самал-3, в которых было задействовано 35 человек, восемь единиц техники и восемь мотопомп.

В частных жилых домах и на других объектах откачано 1 137 кубических метров воды. В 07:48 часов в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Куншыгыс и на пересечении улицы Туркестан и проспекта Кунаева в Аль-Фарабийском районе произошло обрушение деревьев. Кроме того, во дворе многоэтажного дома по улице Абдразакова на автомашину упало дерево.

«На место происшествия были подтянуты спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда, личный состав пожарной части в составе 15 человек и три единицы техники. Пострадавших нет. Последствия происшествия устранены», - говорится в сообщении ДЧС.