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    21:51, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Сильный ливень подтопил улицы и станции метро в Москве

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ливень, обрушившийся на Москву, привел к подтоплению ряда улиц и станции метро. Сильный ветер повалил несколько деревьев, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ».

    «В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро «Ясенево» Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции «Теплый стан» до «Новоясенево», - сказал собеседник агентства.

    Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей летних веранд попросили покинуть их. « В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет «, - добавил он. Кроме того, в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.

    Также сильный ливень стал причиной потопа в торговом центре «Калита» на Новоясеневском проспекте, а также в ЖК GreenPark.


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