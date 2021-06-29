Сильный ливень подтопил улицы и станции метро в Москве

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ливень, обрушившийся на Москву, привел к подтоплению ряда улиц и станции метро. Сильный ветер повалил несколько деревьев, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ».

«В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро «Ясенево» Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции «Теплый стан» до «Новоясенево», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей летних веранд попросили покинуть их. « В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет «, - добавил он. Кроме того, в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.

Также сильный ливень стал причиной потопа в торговом центре «Калита» на Новоясеневском проспекте, а также в ЖК GreenPark.