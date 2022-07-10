10 Июля 2022 19:18

Сильный ливень подтопил село в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сильный ливень топит дворовые территории и дома в селе Сенокосное Осакаровского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители села Сенокосное разместили в социальных сетях видео, на котором видны последствия непогоды. Как сообщают сами сельчане, под водой остались автомобили. Теперь они опасаются за свой скот.

«Поступило сообщение о подтоплении дворовых территорий в селе Сенокосное Осакаровского района. Подтопление произошло в результате ливневых дождей. Для оказания помощи населению на место направлены силы ДЧС Карагандинской области с водооткачивающей техникой. Н аправлены 35 человек, 4 единицы техники, 13 мотопомп. Проводится обход/объезд территории», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Также на место выехали представители районного акимата. О материальном ущербе жителей села сообщат позже.