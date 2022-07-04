07:08
4 Июля 2022 21:37
Сильный ливень обрушился на Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На город Атырау после 19 часов по местному времени обрушился сильнейший ливень, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дождь практически во всех микрорайонах идет сплошной стеной. Улицы и дворы моментально затопило. Часть машин, пытаясь проехать по воде, остановилась, создавая заторы. Особенно пострадал частный сектор в старой части города, который находится в низине. Как сообщают горожане в социальных сетях, вода зашла в дома.
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