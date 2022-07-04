4 Июля 2022 21:37

Сильный ливень обрушился на Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На город Атырау после 19 часов по местному времени обрушился сильнейший ливень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дождь практически во всех микрорайонах идет сплошной стеной. Улицы и дворы моментально затопило. Часть машин, пытаясь проехать по воде, остановилась, создавая заторы. Особенно пострадал частный сектор в старой части города, который находится в низине. Как сообщают горожане в социальных сетях, вода зашла в дома.