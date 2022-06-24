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Сильный ливень обрушился на Алматы
24 Июня 2022 15:47

Сильный ливень обрушился на Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На улицах мегаполиса образовались пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обильные осадки в городе начались после обеда. Потоки воды хлынули по дорогам и тротуарам. Заполнились арыки, образовались глубокие лужи. Многие автомобили застряли в пробках. Люди не могли перейти дорогу.



Проливной дождь уже прекратился, но синоптики прогнозируют пыльную бурю и дожди в начале второй и третьей декады июля.

«В конце июня ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15, днем до +38°С. В первой декаде июля ожидается повышение температуры воздуха ночью от +11 до +25°С, днем от +31 до +42°С», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Количество осадков в июле ожидается около нормы. Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с будут в городе в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области затопило улицы и дворы поселка из-за дождя.


Автор:
Корреспондент
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