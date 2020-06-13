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вчера 21:27
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Сильный град уничтожил посевы на юге Грузии
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - На юге Грузии борются со стихией – в результате ливневых дождей и сильного града пострадали как минимум пять сел Ахалкалакского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».
Об этом сообщает местное агентство «Самхретис карибче».
Ущерб нанесен селам Гогашени, Оками, Карцеби, Оками и Апниа. По словам местных жителей, град продолжался примерно 15 минут. Они заявляют, что в результате стихии полностью уничтожены посевы чеснока и лука, картофеля и пшеницы. Затоплены подвалы и дворы, погибли домашние птицы.
«Все уничтожено. Такой стихии наше село не помнит», — сказал журналистам житель села Оками.
По информации Национального агентства окружающей среды, дожди в регионах Грузии продолжатся до 14 июня. Синоптики предупредили, что местами осадки будут сильными, возможен и град. Также в агентстве отметили, что интенсивные осадки могут привести к серьезному повышению уровня воды в реках и наводнениям.
Фото: sknews.ge
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