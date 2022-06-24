24 Июня 2022 10:27

Сильный дождь спровоцировал селевой поток в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Селевой поток спровоцировал дождь в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

«23 июня в 20:00 в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области в результате обильных осадков в виде проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток. В результате было подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также повреждены 2 хозяйственные постройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации есть потери домашнего скота: овец и кур. Комиссией местных исполнительных органов проводится работа по установлению ущерба», - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, также в 23:25 в 4 км от села Шарбакты из-за выпадения обильных осадков в виде проливного дождя произошло резкое поднятие уровня реки Ргайты, на берегу которой отдыхали 11 человек.

«В результате 6 человек остались в машине на образовавшемся островке, сильным течением смыло вторую автомашину отдыхающих. 24 июня в 01:15 силами ДЧС все оказавшиеся на острове люди спасены, в медицинской помощи не нуждались. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в МЧС.