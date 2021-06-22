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    16:54, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Сильный дождь ожидается в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение на 23-е июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На смену сухой и жаркой погоде пришли дожди и прохлада. На протяжении нескольких дней в регионе идут кратковременные дожди, порой сильные. Пасмурно и ветрено. Непогода ожидается и завтра, 23-го июня.

    По информации филиала РГП «Казгидромет», по области днем местами пройдет сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный ночью местами со скоростью 15-20 метров в секунду, днем - 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

    В Петропавловске прогнозируются гроза, днем шквал, град. Ветер северный, северо-восточный днем со скоростью15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует принять
    необходимые меры безопасности. Напоминаем о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который всегда можно обратиться в случае угрозы или возникновения
    чрезвычайной ситуации или происшествия», - проинформировали спасатели.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область
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