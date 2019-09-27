Сильный дождь ожидается в Мангистауской области 28 сентября

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Дождь и ветер ожидаются в Мангистауской области 28 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 28 сентября в Мангистауской области местами ожидаются сильный дождь, ветер северо-восточный 15-20 м/с», - говорится в сообщении.