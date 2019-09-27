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Сильный дождь ожидается в Мангистауской области 28 сентября

27 Сентября 2019 19:10
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Сильный дождь ожидается в Мангистауской области 28 сентября

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Дождь и ветер ожидаются в Мангистауской области 28 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Днем 28 сентября в Мангистауской области местами ожидаются сильный дождь, ветер северо-восточный 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Мангистауская область, Погода,
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