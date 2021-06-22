РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Сильный дождь обещают в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сильный дождь обещают в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент по Чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что 22 июня в горах Алматы днем местами сильный дождь, местами гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с», – отметили в пресс-службе Департамента по Чрезвычайным ситуациям.

    Кроме того, в соответствии со штормовым предупреждением РГП Казгидромет от 22 июня в Алматы дождь, гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.



    Теги:
    Погода Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!