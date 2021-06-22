АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сильный дождь обещают в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по Чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что 22 июня в горах Алматы днем местами сильный дождь, местами гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с», – отметили в пресс-службе Департамента по Чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в соответствии со штормовым предупреждением РГП Казгидромет от 22 июня в Алматы дождь, гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.



