Сильный дождь на юге Казахстана обещают синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге республики в горных районах сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, Костанайской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, ночью и утром в Мангыстауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман.