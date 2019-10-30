-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
вчера 21:46
-
-
-
-
вчера 20:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сильный дождь на юге Казахстана обещают синоптики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге республики в горных районах сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, на севере гололед.
В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, Костанайской области днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, ночью и утром в Мангыстауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
- Гололед, туман, ветер: штормовое предупреждение объявили в двух областях
- Какую погоду в ноябре обещают синоптики жителям СКО
- Туманный и ветреный день ожидается в Казахстане
- Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана
- Похолодает в последние дни октября в Казахстане
- Дождь, туман и ветер прогнозируют на понедельник в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана