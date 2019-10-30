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Сильный дождь на юге Казахстана обещают синоптики

30 Октября 2019 00:52
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Сильный дождь на юге Казахстана обещают синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юге республики в горных районах сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, Костанайской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской, ночью и утром в Мангыстауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Погода,
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Влада Гук

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