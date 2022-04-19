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    00:05, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Сильный дождь, град и шквал ожидаются в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы 20-21 апреля ожидаются сильный дождь, град и шквал, временами гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    «Ветер юго-восточный, при грозе порывы ветра могут достичь 17 -22 метров в секунду», - проинформировала пресс-служба ДЧС на своей странице в Instagram.

    Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, ожидается неустойчивый характер погоды.

    Штормовое предупреждение объявлено 19 апреля в шести регионах РК.


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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