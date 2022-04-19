Сильный дождь, град и шквал ожидаются в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы 20-21 апреля ожидаются сильный дождь, град и шквал, временами гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

«Ветер юго-восточный, при грозе порывы ветра могут достичь 17 -22 метров в секунду», - проинформировала пресс-служба ДЧС на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Штормовое предупреждение объявлено 19 апреля в шести регионах РК.