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Сильный буран: 750 человек вызволили из снежного плена

27 Января 2020 11:39
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Сильный буран: 750 человек вызволили из снежного плена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о последствиях снежного бурана, который замел большинство казахстанских дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня общими усилиями подразделений МВД, местных исполнительных органов, Казавтожол в общей сложности более 140 единиц мы довели до города Акколь, где в сборно-эвакуационном пункте на сегодняшний день размещались около 360 человек, из них более 40 детей. Акиматом организовано размещение и круглосуточное питание», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

Он также рассказал и об остальных направлениях.

«По остальным направлениям: вокруг города Нур-Султан проводятся мероприятия по поиску и спасению людей – в общей сложности за минувшие сутки спасено более 750 человек, отбуксировано более 1,5 тысяч транспортных средств», - отметил представитель МВД.

«В заносах у нас еще остаются около 500 транспортных средств, которые пока невозможно эвакуировать, пока не будет произведена очистка. Сейчас мы привлекаем подразделения Министерства обороны, там, где есть возможность, используем гусеничную технику, чтобы провести эвакуацию людей», - добавил Ю. Ильин.


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Ключевые слова: Транспорт, Погода, МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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