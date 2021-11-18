Сильным ветром сорваны крыши со зданий в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в г. Аягоз и Уланском районе в с. Бестерек из-за сильных порывов ветра сорвана кровля со зданий. Жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На 18 ноября в области объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, на юге, северо-востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Жителям напоминают о том, что информацию о штормовых предупреждениях можно получать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен».

«При порывах ветра не прячьтесь за рекламными щитами, автобусными остановками, под деревьями, линиями электропередач, металлическими заборами. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «112», - предупреждают в ДЧС.