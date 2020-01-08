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Сильных морозов не будет: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
8 Января 2020 13:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды в Казахстане на 9-11 января, передает МИА «Казинформ».
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«Один за другим через Казахстан смещаются атмосферные фронты с Атлантики и со Средиземного моря, которые несут влажные и относительно теплые воздушные массы. Поэтому, несмотря на осадки, сильных морозов в республике не ожидается», - говорится в сообщении ведомства.
По данным синоптиков, после кратковременного похолодания северо-западные тропосферные потоки быстро сменятся на юго-западные, и температура воздуха опять будет повышаться. И по-прежнему на большей части территории Казахстана сохранится гололед и туман с видимостью менее 500 м.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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