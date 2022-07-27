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Сильные вузы освободят от плановых проверок в Казахстане
27 Июля 2022 13:24

Сильные вузы освободят от плановых проверок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – От плановых проверок планируется освободить вузы, занимающие 1-3 места в рейтинге работодателей и входящие в топ мировых рейтингов. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также он отметил, что за время его работы сокращены формы строгой отчетности. Исключен общий срок обучения в бакалавриате, что теперь предоставляет возможность завершить обучение за более короткое время при условии освоения 240 ECTS-кредитов.

«Большим шагом стала возможность вузов выдавать диплом собственного образца, что также повышает их ответственность за качество подготовки кадров. Для защиты дипломов от подделок внедрены требования по подписям, и теперь с помощью QR-технологии каждый работодатель может проверить подлинность диплома на сайте. В реестр образовательных программ вузами внесено более 15 тыс. программ, из которых 7 тыс. – новые», - написал он в посте на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что преподавателям вузов поднимут зарплаты с сентября текущего года.

Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы.


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