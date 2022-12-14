НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие

14 Декабря 2022, 13:40
Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Национальной метеорологической службы более 18 млн человек от Техаса до Миссисипи находились под угрозой сильных штормов с торнадо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Подтверждены пять торнадо в штате Техас во вторник, из которых три зафиксированы в округе Таррант и по одному в округах Ламар и Уайз, где скорость ветра достигала до 125 миль в час (201 км/ч.). В результате штормов пострадали семь человек, из которых один был доставлен в больницу. Повреждены жилые дома, предприятия и торговые центры, амбары, разрушена заправочная станция, повалены деревья.

Также суровые погодные условия принесли сильные разрушения штату Оклахома, где семь человек получили ранения, одна женщина госпитализирована и двое человек числятся пропавшими без вести. В городе Уэйн отключено электричество, повреждены дома и хозяйственные постройки.

В штате Луизиана несколько строений были разрушены, повалены линии электропередач и деревья. Власти проводят поисково-спасательную операцию, проверяют завалы в поисках пропавших людей.

В настоящее время на северо-востоке Луизианы, юго-западе Арканзаса и западе Миссисипи действует режим наблюдения за торнадо. Прогнозируется несколько ураганов с порывом ветра до 70 миль в час (112 км/ч.).

Центр прогнозирования штормов сообщил, что в среду угроза суровых погодных условий в основном сосредоточена на побережье Мексиканского залива, где возможны торнадо и разрушительные ветра над частями южной Луизианы, Миссисипи, юго-западной Алабамы и западной Флориды.


Фото: edition.cnn.com


Теги:
Новости по теме
2022 год стал рекордным по числу убитых журналистов
Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли
На Багамах задержали основателя объявившей о банкротстве криптобиржи FTX
Читайте также
2022 год стал рекордным по числу убитых журналистов
Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли
Начинается второй судебный процесс по делу о нападении на Капитолий США
На Багамах задержали основателя объявившей о банкротстве криптобиржи FTX
Губернатор Аризоны возводит пограничную стену из морских контейнеров
Землетрясение в 5,3 балла произошло в Китае
Непогода в Европе: на севере - метели, на юге - наводнения
Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
3 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
4 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

Лента новостей