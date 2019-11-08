+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 3 °С
USD 389.04 EUR 430.90
RUB 6.11 CNY 55.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильные осадки: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

8 Ноября 2019 19:10
Поделиться:
Сильные осадки: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Штормовое предупреждение объявлено в столице
Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение в четырех регионах и столице Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер

Днем 9 ноября в Восточно-Казахстанской области местами сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области 9 ноября местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Костанайской области 9 ноября также местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В городе Костанай прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив