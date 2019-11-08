Сильные осадки: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 9 ноября в Восточно-Казахстанской области местами сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области 9 ноября местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Костанайской области 9 ноября также местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В городе Костанай прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.