Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Сильные осадки прогнозируются в горах Алматы 8 марта

Автор:  
Гульзат Сахова
7 Марта 2022, 19:28
Сильные осадки прогнозируются в горах Алматы 8 марта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что в горах Алматы 8 марта ожидается выпадение сильных осадков - дождь, снег и туман.

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», в целях недопущения несчастных случаев, просит граждан соблюдать все правила безопасности и воздержаться от походов в горы.

По прогнозу синоптиков, 9 марта - временами туман, гололед.


Алматы   Алматинская область   Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане