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    19:50, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Сильные осадки ожидаются в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 апреля в горах Алматы ожидаются сильные осадки, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

    В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромет, сообщили, что с 7 по 9 апреля в горах Алматы ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 м/с.

    Недавно сообщалось, что в середине апреля в Алматы ожидается жара до 30 градусов.

    По прогнозу синоптиков, в конце первой декады месяца в южной столице ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, туман. Гроза, град вероятны в середине и в конце месяца.



    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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