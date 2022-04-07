Сильные осадки ожидаются в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 апреля в горах Алматы ожидаются сильные осадки, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромет, сообщили, что с 7 по 9 апреля в горах Алматы ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы могут достичь 15-20 м/с.

Недавно сообщалось, что в середине апреля в Алматы ожидается жара до 30 градусов.

По прогнозу синоптиков, в конце первой декады месяца в южной столице ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, туман. Гроза, град вероятны в середине и в конце месяца.



