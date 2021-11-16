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Сильные осадки ожидаются в Алматы
16 Ноября 2021 21:04
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 ноября в Алматы ожидаются сильные осадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в департаменте по ЧС г.Алматы, на основании штормового предупреждения в мегаполисе днем 17 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17, сутки 18 ноября ожидается туман, гололед.
В ДЧС призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики.
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