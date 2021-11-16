+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильные осадки ожидаются в Алматы

16 Ноября 2021 21:04
Поделиться:
Сильные осадки ожидаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 ноября в Алматы ожидаются сильные осадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области Теплый октябрь: обновлены температурные рекорды в Казахстане Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 16 ноября

Как сообщили в департаменте по ЧС г.Алматы, на основании штормового предупреждения в мегаполисе днем 17 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17, сутки 18 ноября ожидается туман, гололед.

В ДЧС призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Теплый октябрь: обновлены температурные рекорды в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 16 ноября
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
5 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
6 На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Читайте также
Перестрелка в Алматы- суд продлил арест обвиняемому
Теплый октябрь: обновлены температурные рекорды в Казахстане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив