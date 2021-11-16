Сильные осадки ожидаются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 ноября в Алматы ожидаются сильные осадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по ЧС г.Алматы, на основании штормового предупреждения в мегаполисе днем 17 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17, сутки 18 ноября ожидается туман, гололед.

В ДЧС призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики.