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    12:06, 03 Март 2021 | GMT +6

    Сильные осадки ожидаются на юге и востоке Казахстана 4-6 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 марта озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Очередной атлантический антициклон, параллельно смещаясь с северо-западным циклоном с запада на восток РК, образует активные фронтальные разделы, с чем пройдут осадки, на юге и востоке страны местами сильные осадки (дождь, снег) и колебание температуры воздуха. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в отдельных регионах - с низовой метелью.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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