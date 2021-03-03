Сильные осадки ожидаются на юге и востоке Казахстана 4-6 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 марта озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Очередной атлантический антициклон, параллельно смещаясь с северо-западным циклоном с запада на восток РК, образует активные фронтальные разделы, с чем пройдут осадки, на юге и востоке страны местами сильные осадки (дождь, снег) и колебание температуры воздуха. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в отдельных регионах - с низовой метелью.