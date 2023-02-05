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Сильные осадки ожидаются 5 февраля на юге Казахстана

5 Февраля 2023, 01:15
Сильные осадки ожидаются 5 февраля на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 5 февраля по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В регионах ожидаются осадки, на юге временами сильные (дождь, снег), усиление ветра, гололед, туман.

В горных районах Туркестанской области, днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Ранее синоптики предупредили о штормовой погоде в девяти регионах Казахстана.


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