-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:19
-
-
-
-
-
-
-
Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В северных регионах Казахстана 30 декабря ожидаются сильные морозы, на юге страны прогнозируют погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 3-5 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидается туман.
В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 1-3 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 15-17 мороза. По области ожидается туман.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 15-17 мороза.
В Костанае ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 30-32 градуса мороза, днём 20-22 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидается туман.
В Павлодаре переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днём 19-21 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днём 19-21 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём до 2 тепла.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 5-7 тепла. По области ожидается туман.
В Уральске переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 7-9 мороза. По области ожидается туман.
В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 7-9 мороза.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днём 21-23 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днём 1-3 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 8-10 тепла.
Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
- Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
- Первая и вторая смены школ Костанайской области переведены на «дистанционку»
- Почти 2 тысячи дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане
- Из-за мороза отменили занятия в школах четырех районов СКО
- В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана