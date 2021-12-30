Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В северных регионах Казахстана 30 декабря ожидаются сильные морозы, на юге страны прогнозируют погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 3-5 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидается туман.

В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 1-3 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 15-17 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 15-17 мороза.

В Костанае ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 30-32 градуса мороза, днём 20-22 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днём 19-21 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днём 19-21 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 5-7 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 7-9 мороза. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днём 21-23 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.