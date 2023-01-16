Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях

16 Января 2023, 00:12
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны – туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 28-33 градусов, в Алматинской области – сильный мороз 24-29 градусов.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение синоптики объявили в двух областях Казахстана.


Новости по теме
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане
Теги:
Читайте также
Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане
Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск
Минус 57 градусов зафиксировано в трех населенных пунктах Якутии
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января
Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

Лента новостей