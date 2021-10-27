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Сильные ливни вызвали разрушительное наводнение на Сицилии

27 Октября 2021, 11:56
Сильные ливни вызвали разрушительное наводнение на Сицилии

КАТАНИЯ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере два человека погибли на Сицилии в результате наводнения, вызванного сильнейшими ливнями, которые обрушились на восточную часть острова во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Дожди сопровождались градом и порывистым ветром, что нарушило работу местного аэропорта. Исторический центр портового города Катания оказался затоплен.

На этих кадрах видно, как вода заливает главную городскую площадь и прилегающие улицы. Местные власти распорядились до конца дня закрыть все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре острова. Потоками воды разрушены многие дороги и мосты, выведены из строя линии электропередач, что усугубило ситуацию. По прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю.


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