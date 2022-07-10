10 Июля 2022 20:20

Сильные ливни привели к подтоплениям на греческих островах

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Сильные ливни в субботу привели к наводнениям во многих районах греческих островов Скирос, Скиатос и Тасос, затоплению ряда дорог и временному нарушению движения транспорта на них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье греческий телеканал Skai , п о информации из администрации региона Центральной Греции, на острова Скирос, Скиатос и Тасос в субботу обрушилась волна непогоды, которая сопровождалась продолжительными проливными дождями и очень сильным ветром. Особо пострадал от них Скирос, где мощными потоками воды снесены четыре моста через реки, подтоплены многие части острова, было временно остановлено движение на многих участках дорожной сети. Работники гражданской защиты региона Центральной Греции с первых часов возникновения экстремальных погодных явлений оказывали поддержку муниципальным властям, полиции и армии в перевозке в безопасные места десятков местных жителей и туристов, которые находились на пляжах и не могли уехать из-за затопления дорог.

Мэр Скироса Никос Маврикос направил в администрацию региона Центральной Греции просьбу объявить на острове чрезвычайное положение, что позволит быстро выделить средства на восстановление пострадавшей инфраструктуры и компенсацию ущерба жителям. По первым оценкам, на острове размыты два пляжа, повреждены участки ряда дорог, которые муниципальные службы уже очищают от принесенных водными потоками камней и грязи