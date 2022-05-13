13 Мая 2022 12:01

Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Казахстане 14-16 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в Казахстане на 14-16 мая сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в предстоящие выходные дни синоптическая ситуация Казахстана обусловится теплым сектором Североатлантического циклона и прохождением, связанных с ним атмосферных фронтов. Пройдут дожди, на востоке, западе и в горных, предгорных районах - сильные дожди с грозой и градом, который будет сопровождаться усилением ветра.

Но, несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 17-25 градусов тепла, а на юге страны повышение будет достигать от 18-28 до 23-35 градусов тепла.