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Сильные дожди с грозами пройдут на большей части территории Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 01:04
Сильные дожди с грозами пройдут на большей части территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория Казахстана 25 июня будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди, на востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, лишь на юго-западе республики будет погода без осадков. На большей части Казахстана будет наблюдаться усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре - град, на юге, востоке, в центре – шквал, на юго-западе - пыльная буря, ночью и утром на севере – туман.

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в области Абай, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, в шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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