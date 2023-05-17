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Сильные дожди с грозами ожидаются 18-20 мая в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 13:00
Сильные дожди с грозами ожидаются 18-20 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-20 мая погоду большей части Казахстана определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая на юге, 18-20 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра.

По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.


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