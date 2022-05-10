10 Мая 2022 00:21

Сильные дожди прогнозируют синоптики 10 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 10 мая ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Большая часть РК будет находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, в горных районах юга страны – сильные дожди. Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге – град», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, пыльная буря, ветер ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на северо-западе порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На юге Актюбинской области гроза, в центре, на юге области ветер порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге и в горных районах Алматинской области гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области гроза, град, на западе, центре и востоке области ветер порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, севере Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза, град, шквал, на севере, западе, юге ветер области порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области гроза, на западе области ночью и утром туман, на юге, северо-востоке области пыльная буря, ветер 17-22, порывы 25 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза, днем на юге области – пыльная буря, на западе, севере, юге области ветер 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидаются гроза, град, ветер 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области – пыльная буря, на севере, в центре, на востоке области ветер 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской, днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области шквал, пыльная буря, ночью на юге, днем на большей части усиление ветра 15-20, на юге, западе, севере порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Туркестанской области ожидаются временами гроза, шквал, в горных районах – град, на севере области пыльная буря, на большей части области ветер 17-22, на горных перевалах 25 м/с.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана.