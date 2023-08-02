Сильные дожди ожидаются на севере и востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с 3 по 5 августа пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается.

По-прежнему большая часть страны будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом.

Западные регионы страны будут в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.