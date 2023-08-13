Сильные дожди на востоке и жара на западе ожидаются 13 августа в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отрог северо-западного антициклона определит погоду в западной половине РК, где будет без осадков. А восточная половина по-прежнему остается под влиянием ложбины и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 41°С. Днем в Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара 37-40°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, востоке Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, на северо-западе области Абай, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.