Сильные дожди на востоке и жара на западе ожидаются 13 августа в РК
По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 41°С. Днем в Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара 37-40°С.
В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, востоке Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, на северо-западе области Абай, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.