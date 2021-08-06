Сильные дожди и жара ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН - Дожди прогнозируют 7-9 августа на севере, востоке и в центре Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, центре, востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на севере и в центре страны местами сильные дожди, град. Также ожидается усиление ветра и ослабление жары в северных регионах до 20-25 градусов тепла», - сообщили синоптики.

При этом на остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков, на западе республики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.