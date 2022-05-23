23 Мая 2022 12:50

Сильные дожди и заморозки прогнозируют в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы, связанные циклоном из района Екатеринбурга, обусловят 24-26 мая неустойчивый характер погоды в большинстве областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Пройдут дожди с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града, а 26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди. В конце периода на запад страны распространяется отрог Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы 24 мая в центре, на востоке, 26 мая на западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.