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    11:29, 23 Август 2023 | GMT +6

    Сильные дожди и ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24-26 августа на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на западе, северо-западе, севере и востоке республики. Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах республики, в ночные часы температура воздуха на севере опустится до 7-12 тепла, днем до 17-22 тепла. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается и прогнозируется погода преимущественно без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.


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