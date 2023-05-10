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Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 11-13 мая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2023, 13:11
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 11-13 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня. По республике также ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града. Сильные дожди 11-12 мая на западе, 12-13 мая - на северо-западе, севере, 13 мая - в центре и на востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.

По республике ожидается понижение температурного фона. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до 5-15 тепла.


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