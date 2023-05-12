Сильные дожди и грозы: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 16 областях и двух мегаполисах страны 13 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 мая на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Конаев днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В г. Алматы 13 мая днем ожидается гроза.

13 мая днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В г. Жезказган ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

13 мая днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В г. Караганда днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 м/с.

13 мая на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с . На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В г. Туркестан ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В г. Шымкент: 13 мая ожидается гроза.

13 мая днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

13 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с. В г. Петропавловск: 13 мая днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.

13 мая в Актюбинской области ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

13 мая в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 13 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 мая днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с.

13 мая днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ветер восточный ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с. В г. Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

13 мая днем на севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

13 мая утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на севере области град. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Костанай утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 13 мая в горных районах, днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ветер юго-западный порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с. В г. Талдыкорган днем ожидается гроза, ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

13 мая ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В г. Уральск ночью ожидается гроза.

13 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. В г. Тараз днем ожидается гроза.

13 мая утром и днем на юго-западе Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, ночью на севере области заморозки 1 градус. Ветер восточный ночью на востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.