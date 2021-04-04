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    02:05, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Сильные дожди и грозы ожидаются в воскресенье на юге Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восточная половина Казахстана 4 апреля будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На запад РК будет смещаться ложбина циклона, а связанные с ней атмосферные фронтальные разделы местами вызовут осадки (дождь, снег). На юге сильный дождь. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на юге – гроза.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – гололед. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра на юге 16 м/с. В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской, Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанкой области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.


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