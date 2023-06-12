Сильную жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части территории РК ожидается преимущественно погода без осадков, на севере, крайнем востоке, юго-востоке и юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, шквал, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике сохраняется усиление ветра, на юге, западе, в центре с пыльной бурей, на севере - туман.

На большей части Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и в областиях Абай, Жетісу, на востоке, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, в южной половине Костанайской, на севере Павлодарской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, на севере, в центре Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.