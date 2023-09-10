Сильное землетрясение в Марокко: число жертв превысило 2 тысячи

МАРРАКЕШ. КАЗИНФОРМ - По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, жертвами землетрясения стали 2012 человек. 2059 человек ранены, из них 1404 находятся в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Толчок магнитудой 6,8 произошел накануне вечером на юге Марокко, примерно в 70 км от Марракеша. Через 19 минут последовал еще один магнитудой 4,9.

Марроканские каналы показывают кадры с камер CCTV, запечатлевшие момент землетрясения.

На камере одного из ресторанов видно, как люди спокойно ужинают на террасе и вдруг вскакивают и бегут подальше от здания. Изнутри помещения также бежит толпа. Под ноги людям падают куски крыши террасы.

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Атласских гор. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км.

Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша. Землетрясение началось после 23:00 по местному времени. Оно также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра.

Как сообщает Reuters со ссылкой на жителей Марракеша, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети, отмечает агентство.

Официальная информация о произошедшем появилась только спустя несколько часов.

Сначала агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника сообщало о десятках погибших. Большинство из них, по его словам, находятся в горных районах, куда трудно добраться.