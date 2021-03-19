+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильное землетрясение произошло в Тибете

19 Марта 2021 15:57
Поделиться:
Сильное землетрясение произошло в Тибете

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В пятницу в Тибетском автономном районе (ТАР) на западе КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нурлан Нигматулин и спикер Парламента КНР обсудили межпарламентское сотрудничество
В 335 км от Алматы произошло землетрясение Песчаная буря обрушилась на Пекин и приближается в Южной Корее Между Китаем и Казахстаном запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Подземные толчки были зарегистрированы в пятницу 14:11 по местному времени в городе Нагчу в 300 км от административного центра ТАР города Лхаса. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Согласно сообщениям Китайского сейсмологического центра, подземные толчки сильно ощущались в г. Нагчу и расположенных вблизи от него других населенных пунктов.

Сведений о пострадавших и разрушений не поступало.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Китай  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив