Сильное землетрясение произошло в Тибете

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В пятницу в Тибетском автономном районе (ТАР) на западе КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подземные толчки были зарегистрированы в пятницу 14:11 по местному времени в городе Нагчу в 300 км от административного центра ТАР города Лхаса. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Согласно сообщениям Китайского сейсмологического центра, подземные толчки сильно ощущались в г. Нагчу и расположенных вблизи от него других населенных пунктов.

Сведений о пострадавших и разрушений не поступало.