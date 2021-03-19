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Сильное землетрясение произошло в Тибете
19 Марта 2021 15:57
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В пятницу в Тибетском автономном районе (ТАР) на западе КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Подземные толчки были зарегистрированы в пятницу 14:11 по местному времени в городе Нагчу в 300 км от административного центра ТАР города Лхаса. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Согласно сообщениям Китайского сейсмологического центра, подземные толчки сильно ощущались в г. Нагчу и расположенных вблизи от него других населенных пунктов.
Сведений о пострадавших и разрушений не поступало.
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