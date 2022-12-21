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Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

21 Декабря 2022, 09:05
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

САКРАМЕНТО. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Северной Калифорнии. Его эпицентр находился в двенадцати километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 16,1 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Свыше 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет.


Фото: edition.cnn.com


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