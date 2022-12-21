Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
21 Декабря 2022, 09:05
САКРАМЕНТО. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов Северной Калифорнии. Его эпицентр находился в двенадцати километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 16,1 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Свыше 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет.
Фото: edition.cnn.com
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