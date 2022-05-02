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Сильное землетрясение произошло в Грузии
2 Мая 2022 08:59
Сильное землетрясение произошло в Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от села Ирганчай в Дманисском муниципалитете (регион Квемо-Картли), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Толчки были зафиксированы 1 мая в 23:35 по местному времени. Они ощущались в Тбилиси, примерно в 80 км от эпицентра, и других городах Грузии. Сообщений о разрушениях пока не поступало.

Территория на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети) в последнее время стала активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.

Самое сильное землетрясение в этом районе было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный их которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманисском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.


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