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Сильное землетрясение произошло на территории Афганистана

7 Октября 2018 07:44 126
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Сильное землетрясение произошло на территории Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 927 км на юго-запад от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК».

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Подземные толчки зафиксированы 7 октября в 4 часа 15 минут 41 секунду Алматинского времени.

«Энергетический класс землетрясения составил 11.1. Магнитуда - 5.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

 

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Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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