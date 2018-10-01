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Сильное землетрясение произошло на территории Афганистана
7 Октября 2018 07:44 126
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 927 км на юго-запад от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК».
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Подземные толчки зафиксированы 7 октября в 4 часа 15 минут 41 секунду Алматинского времени.
«Энергетический класс землетрясения составил 11.1. Магнитуда - 5.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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