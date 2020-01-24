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Сильнодействующие психотропные лекарства в аптеках Семея продают без рецептов – полиция

24 Января 2020 22:20
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Сильнодействующие психотропные лекарства в аптеках Семея продают без рецептов – полиция

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Семея выявили еще одну аптеку, где продавались без рецептов сильнодействующие психотропные лекарства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В полиции рассказали, что при проведении ОПМ «Единый день профилактики» участковыми инспекторами в районе аптеки по улице Титова был задержан житель города, который состоял на учете в наркологическом диспансере.

«В ходе личного досмотра у него в правом кармане было обнаружено снотворное средство. При опросе подозреваемый пояснил, что без рецепта приобрел его в аптеке. Фармацевт аптеки сообщила, что в действительности отпустила препарат без рецепта, зная, что данный гражданин состоит на учете в наркологическом диспансере», - рассказали в пресс-службе.

При осмотре в мусорном пакете были обнаружены пустые упаковки от 45 сильнодействующих психотропных и обезболивающих препаратов, которые были реализованы без рецепта. В полиции отметили, что в действиях фармацевта присутствует состав административного правонарушения. Весь собранный материал передан в РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО», также поставлен вопрос о приостановлении лицензии данной аптеки.

Напомним, что на прошлой неделе полицейские Семея выявили аптеку, где реализовывали без рецептов сильнодействующие психотропные лекарства с наркотическими веществами.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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