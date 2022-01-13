Сильно вдохновили слова Президента о том, что приоритет нужно отдать техническим профессиям - академик М. Молдабеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Академик Национальной академии наук РК, лауреат Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби Мейрбек Молдабеков с большим вниманием слушал выступления Президента РК в эти непростые для всей страны дни и поделился своими мыслями с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Наша страна пережила сильнейший шок и глубокое социальное потрясение, которые разделили ее историю на два периода: до и после. Только своевременные, политически выверенные и решительные действия Президента страны позволили не допустить переворота и смещения законной власти», - говорит Мейрбек Молдабекович.

По мнению академика, причиной и толчком этих трагических событий, приведших к многочисленным случаям гибели военных и гражданских лиц и к огромному материальному ущербу, стали накопившиеся нерешенные социально-экономические проблемы. И глубинные причины этих проблем связаны с тотальной коррупцией в стране, бюрократией и низким профессиональным уровнем руководства отраслями экономики, граничащим с подменой интересов экономики, развития производства и создания рабочих мест в угоду личным, с отрывом, как сказал Президент страны, отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан.

«Все это привело к регулярному и систематическому невыполнению принимаемых руководством страны решений, к низкой эффективности экономики страны, к подрыву фундаментальных основ экономики, выражающемся в превышении объема потребления продукции в стране над объемом ее производства и, в конечном итоге, к безудержной высокой инфляции, - считает М. Молдабеков.

«В этой связи меня сильно вдохновили слова Президента страны о том, что «приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников». Ведь реализация этой установки Президента в жизнь будет способствовать ускоренному развитию отечественного производства, росту импортозамещения, повышению спроса на технологии производства, росту числа высокотехнологичных рабочих мест, повышению спроса на научно-технологические разработки, развитию науки и, как следствие, развитию человеческого потенциала и синергетическому эффекту в социально-экономическом развитии страны и росте ее конкурентоспособности», - отметил академик НАН РК.

Как ветеран космической отрасли Казахстана, М. Молдабеков напомнил, что по оценке европейских экспертов, Казахстан в период функционирования отдельного государственного органа - Национального космического агентства РК (Казкосмоса) в течение 7,5 лет прошел такой путь в создании космической отрасли, который индустриально развитые страны проходили в течение более 20 лет. «Это результат профессионального и компетентного руководства созданием космической отрасли страны и этот опыт Казкосмоса вполне можно применить к развитию оборонно-промышленного комплекса страны, имеющего единую научно-техническую основу с космической отраслью», - сказал в заключение М. Молдабеков.



